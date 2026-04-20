Une boule de feu observée jusqu’en Belgique, possiblement un météore des Lyrides

Un météore d’une luminosité exceptionnelle a été observé au-dessus de la Belgique dimanche soir, vers 21h40. La boule de feu a traversé le ciel du sud-est vers le nord-ouest, signale l’ASBL Observatoire public MIRA. Il est possible qu’il fasse partie de l’essaim des Lyrides, actif en ce moment.

Depuis hier, 583 signalements ont déjà été reçus via le réseau de l’Organisation internationale des météores (IMO), qui regroupe des astronomes amateurs et professionnels. Parmi les deux cents premiers témoignages traités, la France est de loin le pays le plus représenté avec 128 signalements, suivie de la Belgique (54, dont 47 en Flandre), des Pays-Bas (10), du Royaume-Uni (6) et de l’Allemagne (2).

Une boule de feu très lumineuse

Les observations font état d’une luminosité particulièrement intense. Les témoins oculaires la décrivent comme comparable à celle de la pleine lune, voire supérieure. Le phénomène durait généralement entre trois et quatre secondes, avec parfois des durées allant d’une à vingt secondes.

“C’était une boule de feu très lumineuse”, a décrit Philippe Mollet, de l’Observatoire public Mira. “Compte tenu de son intensité, on suppose que le météore ne s’est pas entièrement consumé dans l’atmosphère et qu’un fragment est tombé sur Terre.”

La boule de feu s’est déplacée du sud-est vers le nord-ouest. La partie visible a commencé à environ 80 kilomètres d’altitude au-dessus de la région située au sud-ouest de Paris et s’est terminée à environ 47 kilomètres d’altitude au-dessus de la Haute-Normandie, près de Rouen et du Havre.

Un réseau spécialisé de caméras réunies en France au sein du programme FRIPON se met désormais à la recherche du lieu d’impact potentiel. “Une fois que le système a calculé un lieu d’impact potentiel, les chercheurs se rendent sur place pour tenter de trouver un fragment de météorite”, explique Philippe Mollet. Un météore qui s’écrase sur Terre est en effet appelé “météorite”.

La probabilité qu’une météorite se soit écrasée en Belgique est négligeable. Si un fragment est tombé, ce serait plutôt du côté français ou anglais de la Manche, ou en mer.

Actuellement, l’essaim de météores des Lyrides est actif et son pic est prévu le 21-22 avril. Il s’agit d’un essaim moins connu que celui des Perséides, qui a lieu en été. Il est possible que ce météore en fasse partie.

Belga – Photo : Belga