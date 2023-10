Une bière, des concerts, un livre… les Snuls sont partout pour fêter leurs 33 (ou 34) ans

Les Snuls fêtent leur 33 ans et pour marquer le coup, un concert a lieu ce soir à la salle de la Madeleine.

Ils n’ont sévi que quatre ans sur l’antenne de Canal+ Belgique (1989-1993), mais cela semble une éternité pour des Snuls persuadés à leurs débuts qu’on allait les remercier après quelques semaines. Un état d’esprit qui leur a permis de développer un humour déjanté, qui n’épargne personne. Plus de 33 ans après leur première émission, les Snuls reviennent sur leurs péripéties dans un ouvrage modestement intitulé “Les Snuls sont très connus” (CFC éditions).

“Trente ans après, je n’arrive toujours pas à définir l’esprit snul”, concède un des membres du collectif, Stefan Liberski, dans la préface. “Il y avait en tout cas un côté jusqu’au-boutiste que je n’ai jamais vraiment retrouvé ailleurs, un côté foutraque et punk.” Si le nom de scène s’inspire directement des Nuls français, les téléspectateurs se sont rapidement aperçus que l’émission hebdomadaire “Plus ou moins net”, animée par Serge Honorez, Kristiaan Debusscher, Nicolas Fransolet, Frédéric Jannin et Stefan Liberski, s’éloignait fortement de l'”ironie branchouille de Canal+”. “Beaucoup de gens à Canal ne comprenaient pas ce qu’on faisait. Cela nous a permis de voir à quel point il y avait un décalage entre ce que nous faisions et un humour français plus franchouillard, plus premier degré, qui se met moins facilement en péril”, confie Fred Jannin à l’agence Belga. Outre l’influence d’un humour anglo-saxon à la Monty Python, “la Belgique se prête à une sorte d’autodérision. Comme si nous savions plus que les autres qu’on allait bientôt mourir et qu’on s’en fout. On n’a pas le poids ou la grandeur d’un empire sur les épaules. C’est un peu l’avantage de notre inconvénient”, ajoute-t-il.

Chaque samedi de 19 à 20h, BX1 en dab+ accueille les 3 “journalistes” du “Grand Journal du Rien”, un trio composé de deux ex-Snuls et d’un compère qui préfère travailler sous pseudonyme. Kris Debusschere, Frédéric Jannin et François Segant présentent le samedi une émission déjantée consacrée à ce que l’on trouve de plus surréaliste et absurde sur les réseaux sociaux. Ils commentent dans la zwanze et les vannes les posts philosophiques, les blagues à deux balles et les réactions les plus croquignolesques.

■ Duplex d‘Arnaud Bruckner