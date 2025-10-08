Une bétonneuse se renverse à Saint-Gilles, les trams à l’arrêt pendant une heure

Ce mercredi matin, une intervention peu ordinaire a mobilisé les pompiers de Bruxelles rue Théodore Verhaegen, à Saint-Gilles. Si la circulation a été interrompue, les trams circulent de nouveau depuis 9h45.

Une bétonneuse a accidentellement déversé une partie de son chargement sur la voie publique, obstruant environ 100 mètres de chaussée. Munie de balais, de pelles et d’un camion-citerne équipe d’une rampe de nettoyage, l’équipe des pompiers de Bruxelles a déployé d’importants moyens pour nettoyer les lieux. Environ 1.200 litres d’eau ont été nécessaires pour venir à bout du béton, dont une partie s’était infiltrée dans les rails du tram, perturbant momentanément la circulation.

Une équipe technique de la Stib est intervenue pour sécuriser un tronçon supplémentaire.

“Cette intervention illustre l’une des nombreuses missions parfois méconnues des pompiers : assurer la sécurité et l’accessibilité de la voie publique, même lorsque cela signifie troquer la lance à incendie contre la brosse et la pelle”, conclut le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Rédaction – Photo : pompiers de Bruxelles