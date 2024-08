Une assemblée du personnel sous haute tension chez Audi Brussels

Les syndicats considèrent cependant que la participation des travailleurs du constructeur automobile sera faible.

Une assemblée du personnel d’Audi Brussels est organisée ce vendredi matin au sein de la salle de concerts Forest National, au cours de laquelle des annonces sont attendues, selon des sources syndicales.

Cette assemblée se déroule sous haute tension, alors que la direction d’Audi a annoncé le 9 juillet dernier son intention de restructurer l’usine bruxelloise, laissant planer la menace d’une fermeture et la suppression potentielle de 1.500 emplois dès octobre prochain, puis de plus de 1.100 autres en 2025. Depuis, la colère gronde, avec une grande manifestation d’ores et déjà prévue le 16 septembre.

Un conseil d’entreprise extraordinaire organisé jeudi n’a pas permis d’apaiser les esprits, les syndicats déplorant le “peu d’informations concrètes” apportées par la direction. La décision d’organiser l’assemblée du personnel à Forest National, et non sur le site d’Audi Brussels, semble également mal passer auprès des employés. Un délégué syndical estime ainsi que “ce choix n’est qu’un prétexte pour justifier des mesures de sécurité renforcées et des fouilles à l’entrée”. Les syndicats s’attendent d’ailleurs à ce que la participation du personnel soit faible.

La zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) prévoit par ailleurs “un dispositif afin de gérer les éventuels débordements et ce dans un esprit de désescalade”, a indiqué une porte-parole. En même temps que cette assemblée du personnel, une rencontre sera organisée à 09h30 entre les représentants nationaux des syndicats et le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI).

L’office bruxellois de l’emploi Actiris et Bruxelles Formation seront également présents à cette réunion.

