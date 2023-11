Une alerte diffusée sur des centaines de panneaux digitaux pour tester un nouveau dispositif à Bruxelles

Cette nouvelle procédure permet de diffuser à la demande de l’autorité régionale, si la situation l’exige, simultanément un message d’alerte sur tous les panneaux digitaux de Bruxelles Mobilité et de la STIB.

Peut-être avez-vous aperçu ce jeudi vers 11h30 un message d’alerte affiché sur des panneaux digitaux aux abords des tunnels routiers, du réseau STIB, des axes routiers principaux ou encore des parkings publics. L’objectif était de tester une nouvelle collaboration entre safe.brussels, Bruxelles Mobilité et la STIB. En cas de phase provinciale de gestion de crise, la Haut-Fonctionnaire pourra désormais utiliser ces panneaux digitaux pour recommander une mise à l’abri ou encore une évacuation dans notre capitale.

Concrètement, la nouvelle procédure établie permet de diffuser à la demande de l’autorité régionale, si la situation l’exige, simultanément sur tous les panneaux digitaux de Bruxelles Mobilité et de la STIB un message direct allant par exemple de l’évacuation d’une zone géographique au confinement de la Région bruxelloise. L’utilisation de la signalisation à messages variables pour y diffuser des messages d’intérêts publics est donc envisageable lorsque la situation l’exige et qu’une phase provinciale de gestion de crise est déclenchée.

Pour les acteurs concernés, le test a été un succès. “Alerter peut sauver des vies. C’est pour cela que je suis particulièrement satisfaite de cette nouvelle collaboration avec la STIB et Bruxelles mobilité, qui a été testée aujourd’hui avec succès“, annonce Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise et Directrice générale de safe.brussels par voie de communiqué. “Ces panneaux digitaux complètent désormais les canaux à notre disposition pour alerter et informer la population si la situation l’exige. Et permettre surtout aux Bruxellois, navetteurs et touristes de réagir au mieux en cas de crise.”

