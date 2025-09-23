Une action pro-palestinienne perturbe la cérémonie d’ouverture de l’année à la VUB

La cérémonie d’ouverture de l’année académique à la VUB qui se tenait mardi a été perturbée par des étudiants pro-palestiniens du mouvement VUB Palestine Solidarity Network, a constaté l’agence Belga sur place. Le recteur Jan Danckaert a patiemment attendu la fin de l’action avant d’y répondre lors de son discours.

Le discours d’ouverture du recteur, prévu juste après celui de la rectrice de l’ULB, Annemie Schaus, devait clore la cérémonie. Mais une vingtaine d’étudiants — les mêmes qui ont occupé des locaux de la VUB l’année dernière sous la bannière “Jabalia Hall” — sont montés sur la scène juste avant qu’il ne prenne la parole. Les manifestants ont, comme l’an dernier, exigé que la VUB mette fin à toute collaboration académique avec des institutions israéliennes. “Bien que la VUB soit la seule université à avoir rompu ses liens avec une institution israélienne dans le cadre d’un projet Horizon, trois autres projets sont encore en cours, dont un avec un ministère israélien. VUB, tu l’as fait une fois, maintenant il faut rompre tous les autres liens !”, ont-ils scandé.

Après cette action, les participants à cette action ont organisé un “die-in” devant l’entrée principale de l’auditorium Aula Q, où se tenait la cérémonie d’ouverture. M. Danckaert est resté calme et a attendu la fin de cette intervention pour prononcer son discours, dans lequel il a évoqué la nécessité de suspendre l’accord d’association UE-Israël. Il a également annoncé qu’il ne conclurait plus aucun accord de collaboration avec des institutions israéliennes. Des actions similaires ont récemment eu lieu à Louvain et à Gand.

