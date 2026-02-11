Grèves et actions ce jeudi à Bruxelles : quelles sont les perturbations prévues ?

Plusieurs actions et grèves seront organisées jeudi à Bruxelles, dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand pour protester contre les mesures du gouvernement fédéral. Il s’agit de la troisième et dernière journée d’actions provinciales avant la manifestation nationale du 12 mars.

La journée sera principalement marquée par un rassemblement du front commun syndical devant la Banque nationale de Belgique (BNB). Les syndicats entendent ainsi “dénoncer les mesures antisociales du gouvernement Arizona et défendre un monde du travail fondé sur la solidarité, la concertation sociale et le respect des travailleurs et travailleuses. Pas un modèle où les droits sociaux sont sacrifiés pour protéger les plus nantis“.

Deux blocages filtrants seront aussi mis en place dès 05h00 du matin sur l’avenue de Tyras à Neder-over-Heembeek et sur le boulevard Industriel à Anderlecht.

La police conseille d’éviter de circuler en voiture ce jeudi, en raison des manifestations prévues : “Une première manifestation partira du boulevard de Berlaimont vers la rue du Commerce. Des embarras de circulation sont attendus entre 9 h et 15 h. Les secteurs à éviter : Pachéco – Jardin Botanique – Bisschofheim – Madou – avenue des Arts – Joseph II. Une seconde manifestation partira de l’avenue de l’Héliport vers la rue du Lombard. Des embarras de circulation sont attendus entre 9 h 30 et 14 h. Les secteurs à éviter : Frontispice – Harmonie – chaussée d’Anvers – Jardin Botanique – Pachéco – Berlaimont – Impératrice – rue de l’Infante Isabella – Putterie – Duquesnoy – place Saint‑Jean“.

La collecte des déchets impactée

Bruxelles-Propreté annonce d’ores et déjà des perturbations de ses services dans de nombreuses communes, ce jeudi. L’agence régionale invite malgré tout les habitants à présenter leurs sacs selon leur calendrier et à les laisser devant leur habitation même s’ils ne sont pas collectés “car des tournées de rattrapage, en fonction des moyens humains disponibles, seront organisées dès le vendredi 13 février“. D’autres services, comme les collectes de déchets en conteneurs, auprès des commerçants ou des habitants d’immeubles, les Recypark, le centre d’appel de l’Agence, les tournées des Proxy Chimik ou les collectes d’encombrants à domicile devraient être concernés par les perturbations.

Plusieurs communes dont Molenbeek et Saint-Josse annoncent que leurs services administratifs seront fermés ce jeudi.

Ces trois journées sont le préambule d’une manifestation nationale prévue pour le 12 mars. Des actions sont aussi prévues le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui sont les “premières victimes des mesures antisociales de l’Arizona“, selon la FGTB.

Belga