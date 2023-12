Un week-end de Noël pluvieux et venteux

La nébulosité restera abondante avec de la pluie ou des averses ce vendredi après-midi. Les maxima ne dépasseront pas 10 degrés aujourd’hui à Bruxelles, et descendront à 7 degrés en soirée, sous un vent d’ouest-nord-ouest généralement assez fort dans l’intérieur et fort à la côte. Les rafales pourront encore atteindre 60 km/ h.

Des averses seront encore présentes vendredi soir avant que le temps ne devienne plus sec dans le courant de la nuit avec la possibilité de quelques éclaircies au centre.

Samedi, le temps restera souvent très nuageux mais devrait rester sec à Bruxelles. Les températures évolueront peu, de 7 à 10 degrés au cours de la journée. Le vent d’ouest sera modéré à assez fort, devenant généralement modéré dans l’après-midi.

Dimanche, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou des averses. Les températures varieront entre 9 et 12 degrés. Le vent sera modéré à assez fort. Lundi, il fera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie.

Ailleurs en Belgique

Si vous passez le week-end dans les Ardennes ou à la mer, ce ne sera pas mieux. Les maxima oscilleront entre 6 degrés dans les Hautes Fagnes et 11 degrés dans l’ouest sous un vent d’ouest-nord-ouest généralement assez fort dans l’intérieur et fort à la côte. Les rafales pourront encore atteindre 70 km/ h, voire localement un peu plus.

Des averses seront encore présentes vendredi soir avant que le temps ne devienne plus sec dans le courant de la nuit avec la possibilité de quelques éclaircies de l’ouest au centre. Sur le sud-est et l’est du pays par contre, la nébulosité restera abondante et le risque de précipitations se maintiendra. Les minima seront compris entre 4 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 10 degrés à la côte. Le vent deviendra faible à modéré de secteur ouest. À la Cote il restera assez fort à fort. Les rafales pourront encore atteindre 70 km/h en début de soirée pour faiblir ensuite en cours de nuit.

Samedi, le temps restera souvent très nuageux avec toutefois des éclaircies principalement sur l’ouest et le long de la frontière française. Un peu de pluie ou quelques averses sont encore prévues en Ardenne alors qu’ailleurs le temps sera souvent sec. Les maxima évolueront peu, compris entre 5 ou 6 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 11 degrés dans l’ouest. Le vent d’ouest sera modéré à assez fort, devenant généralement modéré dans l’après-midi. À la mer, il restera assez fort à fort. Les rafales atteindront 50 à 60 km/h.

Dimanche, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima varieront entre 7 et 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, à la côte généralement fort, de sud – ouest avec des pointes de 50 à 70 km/ h (voire 80 km/h à la mer). Lundi, il fera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie, plus régulières sur les régions proches des Pays-Bas. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés sous un vent modéré à assez fort de sud – ouest. À la mer, il sera assez fort puis parfois fort. Les rafales s’échelonneront entre 40 et 60 km/ h.