Un vol pour Bruxelles dévié par Marseille pour déposer un passager cardiaque

Un septuagénaire belge a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il se trouvait, samedi matin, dans un avion qui le ramenait au pays au départ de Djerba. Peu avant 11h20, le pilote a annoncé aux 186 passagers du vol TB2706, qu’une escale d’urgence devait être opérée à Marseille en vue de la prise en charge du septuagénaire.

Le Boeing 737 affrété par l’opérateur TUI s’est posé, peu après midi, sur le tarmac de l’aéroport marseillais où une équipe médicale a pris la victime en charge.

Le vol TB2706 devait, initialement, rejoindre l’aéroport de Bruxelles vers 13h30.

Belga