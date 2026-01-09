Un violent incendie à Schaerbeek, pas de blessés

Un violent incendie s’est déclaré jeudi soir dans un immeuble d’appartements, situé dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, ont indiqué les pompiers de Bruxelles vendredi matin. Aucun blessé n’est à signaler, mais l’immeuble est désormais inhabitable. Un animal domestique, un chat, a également perdu la vie, ont précisé les pompiers.

Les pompiers, la police et les services médicaux d’urgence ont été appelés vers 20h35 pour un incendie à l’angle de la Rue Van Dyck et de la chaussée de Haecht.

Les pompiers ont constaté sur place qu’il s’agissait d’un bâtiment en deux parties, une avec deux étages et une avec quatre étages. “Le feu faisait rage au premier étage de la partie la plus basse. Les trois occupants avaient pu se mettre en sécurité”, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.

Les pompiers ont d’abord attaqué le feu depuis l’extérieur, puis depuis l’intérieur du bâtiment, et ont réussi à éteindre les flammes. En fouillant le bâtiment à la recherche d’éventuelles victimes, les pompiers ont trouvé au troisième étage un chat gravement intoxiqué par la fumée. Ils ont tenté de le réanimer, mais en vain.

“L’entièreté du bâtiment est inhabitable en raison des dégâts causés par le feu et la fumée”, a poursuivi le porte-parole. “Nous avons longuement ventilé et contrôlé la présence de CO dans les bâtiments adjacents, et nous n’avons finalement pu quitter les lieux qu’autour de 23h00.”

La cause exacte de l’incendie est encore incertaine. Le porte-parole des pompiers a toutefois signalé qu’il n’y avait pas de détecteurs de fumée dans le bâtiment, alors que leur installation est obligatoire selon la loi.