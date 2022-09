Un très jeune enfant s’échappe de son école maternelle à Molenbeek

La commune assure que la grille d’entrée sera dorénavant systématiquement verrouillée la journée, avant d’être prochainement remplacée.

Lundi 8 septembre, un enfant de deuxième maternelle a été retrouvé errant près du canal. L’enfant de 4 ans a échappé à la vigilance des surveillants en passant la porte d’entrée de l’école nº6 La Nouvelle Vague à Molenbeek, rapporte La Capitale.

Furieux et inquiets, les parents ont décidé de mettre en demeure la commune afin de réparer la porte défectueuse et de résoudre, de manière plus générale, les problèmes de sécurisation autour de l’école, située rue de Bonne.

Contactée par le quotidien, la commune regrette l’incident et indique que la porte devrait être remplacée prochainement. “La grille était déjà défectueuse fin juin et nous l’avions fait réparer. C’est une grille ultramoderne, automatique, avec vidéo. Ce problème ne peut plus arriver, nous allons voir si nous ne pouvons pas la faire changer en faisant jouer la garantie décennale”, a expliqué Rachid Barghouti, porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

En attendant, la grille sera verrouillée toute la journée, sauf lors de l’arrivée et du départ des enfants.

A.V. – Photo : Google Street View