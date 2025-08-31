Un trentenaire blessé à l’arme blanche dans le centre de Bruxelles
Un homme a été blessé à l’arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche rue de Laeken, dans le centre de Bruxelles, annonce la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les jours de la victime ne sont pas en danger.
“Le 31 août, nos services sont intervenus à la suite d’une agression à l’arme blanche survenue vers 01h00 du matin rue de Laeken à Bruxelles“, a déclaré la porte-parole de la police, Ilse Van de Keere. “La victime, un homme de 31 ans, qui a subi des blessures mineures, a été transportée à l’hôpital pour y être soignée. Les circonstances précises de l’incident font l’objet d’une enquête plus approfondie.”
Belga