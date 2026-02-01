Un train en direction de Bruges annulé à Bruxelles-Midi en raison d’un incident

Un incident s’est produit dimanche matin à bord d’un train en gare de Bruxelles-Midi, entraînant l’interruption du trajet, a confirmé dimanche la SNCB. Plusieurs médias font état d’un individu armé d’un couteau, mais la Société nationale des chemins de fer n’a pas pu confirmer cette information.

L’incident s’est produit à l’arrivée du train de 10h31, en provenance de Liège et à destination de Bruges, en gare de Bruxelles-Midi.

“Heureusement, le train s’est arrêté à quai. Son trajet a été annulé, mais tous les passagers ont pu poursuivre leur voyage. Les répercussions sur le reste du trafic ferroviaire sont également limitées”, a déclaré la porte-parole de la compagnie ferroviaire, Britt Monten.

L’évacuation des passagers s’est déroulée sans problème. Selon les pompiers de Bruxelles, seule une personne a été prise en charge sur place en état de choc.

Les circonstances exactes de l’incident ne sont pas encore claires. La police ferroviaire ne fait aucun commentaire pour le moment.

Belga