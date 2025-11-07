Un test pour évaluer les compétences “Calculer, lire, écrire” en 4e primaire dès 2026

L’épreuve vise à faire une “photographie” des savoirs de base acquis durant les trois premières années de primaire, rappelle le cabinet de la ministre de l’Education Valérie Glatigny vendredi. Il ne doit pas être préparé par l’élève, et ne sert pas non plus à le coter.

En revanche, il doit permettre à l’école de détecter des faiblesses et de tenter d’y remédier.

Parallèlement à l’introduction de ce nouveau test, les évaluations externes non certificatives qui sont aujourd’hui organisées en 3e et 5e primaire sont abandonnées. On “rationalise les épreuves”, tout en “conservant un outil pour le pilotage du système éducatif”, explique le cabinet dans un communiqué. “Chaque école recevra un rapport personnalisé, et éventuellement, des pistes didactiques seront proposées aux enseignants.”