Un test CLÉ pour tous les élèves de 4e primaire dès 2026

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ce vendredi 5 septembre, en deuxième lecture, un avant-projet de décret instaurant une nouvelle évaluation externe diagnostique : le test CLÉ (Calculer, Lire, Écrire).

À partir de septembre 2026, tous les élèves de 4e primaire y participeront. Contrairement aux épreuves certificatives, ce test ne débouche sur aucune note ni diplôme. Il vise à mesurer la maîtrise des savoirs fondamentaux acquis après les trois premières années du primaire, afin de repérer rapidement les difficultés et d’y répondre par des dispositifs pédagogiques adaptés.

Le test CLÉ remplacera les évaluations externes non certificatives actuelles en 3e et 5e primaires. L’objectif affiché est de rationaliser les épreuves, d’alléger la charge pour les écoles tout en conservant un outil de pilotage. Chaque établissement recevra un rapport personnalisé, assorti le cas échéant de pistes didactiques.

“Avec le test CLÉ, nous offrons aux enseignants un outil simple, clair et utile pour détecter les difficultés des élèves le plus tôt possible“, souligne la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny. Un renforcement des dispositifs d’accompagnement personnalisé est également à l’étude.

Le projet doit encore passer par le Conseil d’État avant une troisième lecture en gouvernement et un dépôt au Parlement. Le premier test CLÉ est prévu au début de l’année scolaire 2026-2027.

■ Reportage de Joachim Vincent, Camille Tang Quynh et Nicolas Scheenaerts