Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un sans-abri retrouvé mort dans la station de métro Porte de Namur

En raison de l’incident, deux accès à la station de métro ont été temporairement fermés.

Dans la station de métro Porte de Namur à Bruxelles, un sans-abri est décédé la nuit dernière. Si plusieurs médias ont rapporté l’information, celle-ci a été confirmée par la Stib.

C’est un voyageur qui a découvert le corps sans vie vendredi matin dans la station. Il s’agissait d’un sans-abri ayant passé la nuit dans la station. Selon les premiers constats, il s’agirait d’un décès naturel, mais la cause exacte du décès n’est pas encore connue.

Depuis 10h ce matin, tous les accès sont de nouveau ouverts.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales