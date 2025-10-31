Un sans-abri retrouvé mort dans la station de métro Porte de Namur

En raison de l’incident, deux accès à la station de métro ont été temporairement fermés.

Dans la station de métro Porte de Namur à Bruxelles, un sans-abri est décédé la nuit dernière. Si plusieurs médias ont rapporté l’information, celle-ci a été confirmée par la Stib.

C’est un voyageur qui a découvert le corps sans vie vendredi matin dans la station. Il s’agissait d’un sans-abri ayant passé la nuit dans la station. Selon les premiers constats, il s’agirait d’un décès naturel, mais la cause exacte du décès n’est pas encore connue.

Depuis 10h ce matin, tous les accès sont de nouveau ouverts.

Belga