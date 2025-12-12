Un réseau de trafiquants de drogue écope de peines allant de 9 mois à 8 ans de prison

Se basant sur le décryptage de la messagerie Sky ECC, le parquet de Hal-Vilvorde avait ouvert une enquête, fin 2021, sur une organisation criminelle active dans le trafic international de drogues. La police judiciaire fédérale avait ainsi réussi à identifier un réseau albano-bulgare qui opérait depuis Meise. Le groupe criminel utilisait des véhicules équipés de caches pour transporter des stupéfiants depuis les Pays-Bas vers le Royaume-Uni, en passant par la Belgique.

Le 3 février 2023, deux cargaisons internationales de drogue ont été interceptées par les enquêteurs, à Alost et Ypres. Douze perquisitions ont été menées le même jour dans l’arrondissement de Hal-Vivorde (à Meise, Grimbergen, Diegem et Wezembeek-Oppem), en Flandre orientale (Saint-Nicolas, Evergem et Alost) ainsi qu’à Bruxelles (Evere, Saint-Gilles, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek).

Onze suspects avaient été interpellés. Vingt armes à feu, 40 kilos de cocaïne, 13 kilos d’héroïne, quelque 250.000 euros en liquide, des compteuses de billets et plusieurs véhicules – dont des semi-remorques et des camionnettes – avaient également été saisis.

Sur les 11 suspects interpellés, dix ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Les quatre membres les plus importants du réseau ont écopé de peines de 5 à 8 ans de prison ferme. Cinq autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 9 mois à 4 ans de prison, avec un sursis partiel.

Belga