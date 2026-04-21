Un rapport d’Amnesty International charge la Belgique : “Trop peu de places d’accueil pour les demandeurs d’asile”

La Belgique prévoit trop peu de places d’accueil pour les personnes qui demandent une protection internationale, ce qui entraîne des violations des droits humains, ressort-il mardi du rapport annuel d’Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde. L’ONG s’inquiète également des menaces pesant sur l’État de droit.

“Si la Belgique aime se présenter comme un chantre des droits humains, il lui reste en réalité des efforts à fournir pour que ses actes rejoignent ses paroles”, a déploré d’emblée Carine Thibaut, directrice de la section belge francophone d’Amnesty International.

L’organisation pointe d’abord le manque de places pour les demandeurs d’asile. Amnesty International dénonce une situation qui s’est aggravée, avec l’adoption, en août dernier, d’une loi mettant fin à l’accueil des personnes ayant déjà obtenu un statut de réfugié ou de protection dans un autre État membre de l’UE.

L’organisation de défense des droits humains s’inquiète également de restrictions, ni nécessaires ni proportionnées, imposées aux manifestations pacifiques.

“Le droit de protester est mis sous pression dans notre pays. Outre les éléments problématiques du cadre légal, qui doivent évoluer en faveur d’un meilleur respect de ce droit essentiel, il est également indispensable que des enquêtes soient menées lorsque des violations des droits des personnes prenant part à un mouvement de protestation sont suspectées, comme lorsque la police a recours à une force qui pourrait être illégale et excessive”, précise Carine Thibaut.

Amnesty International s’insurge par ailleurs contre un “intolérable immobilisme en matière de droit à l’avortement”. L’organisation rappelle qu’aucune de ses 25 recommandations pour améliorer la loi relative à l’avortement n’a encore été adoptée.

Le bilan de la Belgique en matière de droits humains est aussi entaché par la surpopulation carcérale. Un nombre record de 763 détenus dorment au sol dans les prisons belges, annonçait lundi le syndicat libéral SLFP.

Belga