Un rapport “alarmant” sur l’état de la prison de Forest

Le dernier rapport de la Commission de surveillance de la prison de Forest est alarmant. L’état du bâtiment s’est aggravé, comme les conditions de détention, alors que la charge de travail de la direction s’alourdit de plus en plus.

Avec la pandémie, l’état des prisons bruxelloises est devenu critique. C’est notamment le cas de la prison de Forest-Berkendael. Le dernier rapport de la Commission de surveillance de cette prison est sorti en 2022, et il est alarmant. Depuis 2016, deux ailes du pénitencier sont fermées pour cause d’insalubrité. “On a pris toute une série de mesures compensatoires pour les détenus qui doivent vivre dans des cellules sans eau ou vraies fenêtres. Donc ces détenus-là vivent dans un régime ‘portes-ouvertes’” explique Jurgen Van Poecke, le directeur de la prison de Bruxelles.

Il n’y aura pourtant plus de grosses rénovations dans cette prison avant le déménagement vers Haren, juste l’essentiel d’ici là : “Une cuisine sans congélateur ça ne marche pas, on est là pour réparer les installations qui sont nécessaires pour faire fonctionner la prison” note Jurgen Van Poecke.

Entre les problèmes techniques, la gestion du personnel ou la logistique du déménagement, la direction a une charge de travail de plus. Il lui faut traiter les dossiers d’aménagements des peines. Selon le dernier rapport de la commission de surveillance des prisons, ces dossiers sont bloqués, et n’arrivent plus au tribunal d’application des peines. C’est un réel problème pour Olivia Nederlandt, la présidente de la commission, elle explique que “plus longtemps on reste en prison, plus le risque de récidive est important“. Le fait que certains détenus, qui pourraient entamer un trajet de sortie, soient toujours en prison, est selon elle “inadmissible à l’heure actuelle“.

Le président de la prison de Bruxelles dit pourtant que le retard a été “résorbé“, en ce qui concerne la majorité des avis de congés pénitenciers et de permissions de sorties. Il ajoute que “le but est de résorber le retard à quasi 100% vers la fin mai“.

Le déménagement de la prison de Forest vers celle de Haren est prévu pour octobre, si tout va bien.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée