Un radiologue condamné en France est toujours en activité à Molenbeek : une victime lance l’alerte

Selon les informations de la RTBF, le médecin Farid Alsaïd avait été condamné en 2013, 2014 et 2015. Interdit d’exercer en France, il exerce aujourd’hui à Molenbeek.

Lahcer Hammouch, veuf d’une patiente du radiologue controversé, était au micro de Jean-Jacques Deleeuw ce mardi dans Toujours + d’Actu. Sa femme avait été envoyée chez Farid Alsaïd en 2020, sur recommandation de son médecin traitant. Le radiologue lui avait alors diagnostiqué deux kystes : “il nous avait clairement dit qu’il ne faut pas s’inquiéter et de revenir dans un an” nous a raconté Lahcer Hammouch. Six mois plus tard, les kystes se sont révélé être une tumeur de 22 cm. Une taille telle que les oncologues et spécialistes ont confié au couple n’avoir “jamais vu une aussi grosse tumeur“. À l’âge de 41 ans, Rachida est décédée des suites de cette tumeur et du mauvais diagnostique de Farid Alsaïd.

► Ecouter l’interview de Lahcer Hammouch dans le replay de Toujours + d’Actu

Éviter de nouvelles victimes

Des plaintes ont été déposées à l’Ordre des médecins, auprès du ministre fédéral de la santé Frank Vandenbroucke et au parquet de Bruxelles. Une enquête serait déjà en cours à l’INAMI. À l’heure actuelle, Farid Alsaïd exerce toujours à Molenbeek et à Laeken. Lahcer Hammouch lance un appel à ne plus consulter le médecin pour qu’il n’y ai plus de nouvelles victime.

