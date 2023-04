Un projet d’oléoduc dans le centre de Bruxelles ? Il s’agissait d’un canular

Des flyers et des peintures au sol annonçaient des prochains travaux destinés à enfouir un oléoduc prévu entre les ports de Rotterdam, aux Pays-Bas, et de Marseille, en France.

L’information a fait grand bruit dans de nombreuses villes de Belgique et de France : des affiches et des flyers annonçaient la construction d’un oléoduc chauffé sur une longueur de plus de 1 000 kilomètres entre les ports de Rotterdam, aux Pays-Bas, et de Marseille, en France. Cet oléoduc devait notamment passer par Bruxelles, Valenciennes, Lyon, Grenoble et Aix-en-Provence. “Des travaux de grande ampleur seront réalisés pour développer nos réseaux de distribution énergétique et débuteront à partir du 24 avril 2023 pour une durée de neuf mois”, pouvait-on notamment lire sur le tract distribué à Ixelles et à Uccle, ce week-end. Ce tract affichait notamment un logo détourné de l’entreprise TotalÉnergies (rebaptisé #WeAreEnergies) ainsi qu’un logo du West European Crude Oil Pipeline (WECOP). Un site internet, un code QR et un numéro de téléphone étaient également indiqués pour se renseigner sur ce chantier.



Que les riverains ixellois et ucclois se rassurent, ce projet ne va pas voir le jour. Il s’agissait d’une fausse information diffusée par les collectifs Le Bruit Qui Court et TotalementDown. Si les personnes se rendaient sur le site internet ou contactaient les porteurs du projet par téléphone ou e-mail, ils pouvaient alors apprendre qu’il s’agissait d’une action de sensibilisation autour du projet EACOP, soit la construction par TotalÉnergies d’un oléoduc chauffé traversant l’Ouganda et la Tanzanie. De nombreux médias français ont également dû rassurer les citoyens de Rouen, Lyon, Grenoble ou Valenciennes, inquiets de découvrir des avis de construction autour de ce faux oléoduc dans les rues de leur ville.

Le collectif TotalementDown avait déjà mené une action de sensibilisation en février dernier devant la Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) pour appeler celle-ci à refuser de financer EACOP, en Afrique de l’Est.

Gr.I. – Photo : illustration Le Bruit Qui Court