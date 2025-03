Un projet de lutte contre les violences sexuelles étendu à toute la Région bruxelloise

Celui-ci a un double objectif : renforcer la prévention des violences sexuelles et accompagner les victimes “sans délai et dans le respect de leur anonymat”.

Le projet de lutte contre les violences sexuelles “Alice” a été étendu à l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé lundi la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert) par voie de communiqué.

En octobre 2023, la zone de police locale Montgomery et l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL/AGW) ont instauré un dispositif d’intervention immédiate baptisé “Appelle Alice”. Au départ, ce dispositif offrait aux victimes de violences sexuelles une prise en charge immédiate et sécurisée en mettant à leur disposition un transport gratuit en collaboration avec le service Taxis Verts depuis le campus Alma de l’UCLouvain vers le Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) de Bruxelles.

Dans un contexte où les violences sexuelles restent largement sous-déclarées, le projet “Alice” a été étendu à l’ensemble de la Région bruxelloise, “en collaboration avec les cinq autres zones de police, mais également de nombreuses associations et entités comme Lawyer Victims Assistance, SOS Viol et Brussels by Night”, a indiqué la zone de police Montgomery. L’initiative a été régionalisée “afin de faciliter l’accès aux points de prise en charge, quel que soit le lieu de signalement des victimes, tout en garantissant un accompagnement rapide et adapté”.

Appelle Alice

Mais, comment ça fonctionne ? En parallèle du programme de sensibilisation et de prévention contre les violences sexuelles “Tu connais Alice”, la zone et l’AGL/AGW ont développé le service “Appelle Alice”. Un appel au 02/349.44.22 met en relation la victime avec un opérateur formé. Un taxi conduit par un chauffeur, lui aussi formé, est alors dépêché sur les lieux et dépose la victime devant le CPVS, où une équipe assurant un accompagnement médical et psychologique la prend en charge.

Belga