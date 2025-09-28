Passer la navigation
Un premier “speakers corner” bruxellois dans les Marolles

Inspiré du célèbre Speaker’s Corner de Hyde Park à Londres, Bruxelles dispose désormais d’un espace public dédié à la liberté d’expression. Ce nouveau lieu a été inauguré ce midi au cœur des Marolles, en présence d’habitants et de curieux.

L’endroit est pensé comme un espace ouvert où chacun pourra prendre la parole, partager ses idées, débattre ou chanter devant un public de passage. L’inauguration s’est d’ailleurs faite sur ce modèle, avec plusieurs interventions et des chansons pour marquer le lancement.

Avec ce projet, la capitale entend créer un point de rencontre citoyen où la parole se libère, dans la continuité d’une tradition démocratique et populaire.

Reportage de Simon Breem, Karim Fahim et Paul Bourrières

28 septembre 2025 - 17h34
Modifié le 28 septembre 2025 - 17h34
 

