Un Pop-Up policier s’installe à la Toison d’Or pour les fêtes

La zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles relance son concept PolBru Christmas Pop-Up pour une quatrième édition.

À partir du 13 décembre, le Pop-Up prendra place dans un espace commercial inoccupé de la Galerie Toison d’Or, à Ixelles, et ce, jusqu’au 10 janvier.

L’objectif est double : proposer un lieu d’activités pour le public durant la période des fêtes, tout en assurant une visibilité policière renforcée dans un quartier particulièrement fréquenté en fin d’année.

Au programme : démonstrations des équipes bikers, animations pour enfants autour du thème de la police, présence du service Ixelles-Prévention et participation des PolBru Cadets.

Rédaction – Image archives