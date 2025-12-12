Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un Pop-Up policier s’installe à la Toison d’Or pour les fêtes

La zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles relance son concept PolBru Christmas Pop-Up pour une quatrième édition.

À partir du 13 décembre, le Pop-Up prendra place dans un espace commercial inoccupé de la Galerie Toison d’Or, à Ixelles, et ce, jusqu’au 10 janvier.

L’objectif est double : proposer un lieu d’activités pour le public durant la période des fêtes, tout en assurant une visibilité policière renforcée dans un quartier particulièrement fréquenté en fin d’année.

Au programme : démonstrations des équipes bikers, animations pour enfants autour du thème de la police, présence du service Ixelles-Prévention et participation des PolBru Cadets.

Rédaction – Image archives

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales