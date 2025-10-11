Passer la navigation
Un policier bruxellois soupçonné d’espionnage pour la Chine et la Russie

L’affaire avait été révélée la semaine dernière par le média Politico.

Un policier de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles est soupçonné par la justice d’activités d’espionnage pour le compte de la Chine et de la Russie, selon une information publiée vendredi soir par la RTBF.

Le policier a été interpellé jeudi dernier lors d’une perquisition à son domicile. Il a ensuite été libéré sous conditions. Une enquête judiciaire a été confiée à l’Inspection générale de la police (AIG) et à la police fédérale, sous la direction d’un juge d’instruction et du parquet fédéral. Elle trouve son origine dans des investigations du Service général du Renseignement et de Sécurité (SGRS), précise le média public.

Si les faits se confirment, il s’agira également d’établir si la personne s’est livrée sciemment à une surveillance en faveur d’États étrangers ou si elle a été instrumentalisée à son insu. La police locale de Bruxelles a indiqué à la RTBF qu’“une enquête interne est actuellement en cours” et que “des mesures appropriées seront prises sur la base des résultats qui en découleront”. 

Belga – Image d’illustration 

11 octobre 2025 - 10h58
Modifié le 11 octobre 2025 - 10h58
 

