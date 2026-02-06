Un pilote tente accidentellement de décoller hors piste à Brussels Airport : les passagers du vol évacués

Les passagers d’un vol vers Copenhague ont été évacués jeudi soir à l’aéroport de Zaventem (Brussels Airport) après que le pilote de l’avion a tenté, par erreur, de décoller d’une voie de circulation (taxiway) et de non de la piste de décollage proprement dite, selon une information du journal Het Nieuwsblad confirmée par un porte-parole de l’aéroport.

L’incident a impliqué un vol Scandinavian Airlines (SAS) qui devait quitter l’aéroport de Zaventem, jeudi à 21h54, à destination de Copenhague. Le pilote a initié la phase de décollage alors que l’avion se trouvait encore sur un taxiway, une voie de circulation utilisée pour déplacer les avions entre le terminal et les pistes de décollage/atterrissage.

L’avion, qui avait entamé son accélération précédant le décollage, jusqu’à atteindre une vitesse de 220 km/h sur le taxiway, a interrompu en urgence son décollage et a finalement pu s’arrêter à temps, selon Het Nieuwsblad, qui précise que l’avion a fini sa course non loin de réservoirs de kérosène. Les 135 passagers de l’avion ont ensuite été évacués de l’avion.

Aucun blessé n’est à déplorer. Le vol n’a pu être assuré et les passagers ont été pris en charge par l’aéroport. Une aide psychologique a également été fournie aux passagers ainsi qu’aux membres de l’équipage.

Une enquête officielle de sécurité a été ouverte. Elle est menée par l’Air Accident Investigation Unit (AAIU), un organisme indépendant chargé d’enquêter sur les accidents et incidents aériens. “L’objectif de l’enquête est de formuler des recommandations de sécurité destinées à contribuer à l’amélioration de la sécurité aérienne et à prévenir des incidents similaires à l’avenir”, indique le SPF Mobilité, dont dépend l’AAIU. “L’enquête ne vise pas à déterminer des responsabilités administratives, civiles ou pénales.”

La cellule d’enquête recueillera notamment des images radar, des enregistrements audio, des informations techniques et météorologiques ainsi que des témoignages, afin d’aboutir à “un rapport final contenant des conclusions sur les causes et les facteurs contributifs de l’incident”.

Ce rapport et d’éventuelles recommandations seront transmis à l’opérateur, à la Direction générale du transport aérien (DGTA) ainsi qu’à d’autres instances concernées, est-il précisé.

