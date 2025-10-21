Un piéton âgé de 78 ans décède après avoir été percuté par une moto à Auderghem

Un piéton âgé de 78 ans est décédé lundi en fin d’après-midi dans la commune bruxelloise d’Auderghem, après un accident avec un motard, a indiqué le parquet mardi matin. Le motard n’était pas sous influence et n’est pas en tort, selon les premiers éléments de l’enquête.

“Lundi 20 octobre vers 17h, la police a été appelée pour un accident de la route sur le Boulevard du Souverain à Auderghem. L’accident impliquait un motard et un piéton”, a déclaré le parquet. Selon les premiers éléments de l’enquête, “le piéton impliqué n’aurait pas traversé la chaussée dans les clous et le motard n’aurait pas pu l’éviter.”

Le piéton est décédé sur place des suites de ses blessures. Le motard, âgé de 53 ans, a été transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger et il a pu entre-temps quitter l’établissement. Il a subi un test d’alcoolémie, qui “s’est avéré négatif“, a indiqué le parquet.

La police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boisfort/Auderghem) a précisé que le test de consommation de stupéfiants s’est également révélé négatif. Le parquet a ordonné la descente du laboratoire de la police judiciaire fédérale et d’un médecin légiste. “Par respect pour les proches des personnes impliquées”, il ne fera pas d’autre commentaire.

