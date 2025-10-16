Un petit incendie dans la gare de Schaerbeek
Un petit incendie s’est déclaré jeudi soir vers 22h30 dans la gare de Schaerbeek, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.
“La toiture et le bardage en bois du local vélo, ainsi qu’une petite salle d’attente” ont pris feu, a déclaré Walter Derieux, porte-parole des pompiers bruxellois. L’origine du feu n’est pas connue.
Le porte-parole des pompiers a ajouté qu’il n’y a “pas eu d’impact sur le trafic (ferroviaire, NDLR)” et qu’il n’y avait “pas de fumée” à signaler dans la gare.
Belga