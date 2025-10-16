Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un petit incendie dans la gare de Schaerbeek

Un petit incendie s’est déclaré jeudi soir vers 22h30 dans la gare de Schaerbeek, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

La toiture et le bardage en bois du local vélo, ainsi qu’une petite salle d’attente” ont pris feu, a déclaré Walter Derieux, porte-parole des pompiers bruxellois. L’origine du feu n’est pas connue.

Le porte-parole des pompiers a ajouté qu’il n’y a “pas eu d’impact sur le trafic (ferroviaire, NDLR)” et qu’il n’y avait “pas de fumée” à signaler dans la gare.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

16 octobre 2025 - 08h31
Modifié le 16 octobre 2025 - 08h31
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales