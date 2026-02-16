Un ouvrier grièvement blessé à Uccle dans un accident de chariot élévateur

L’accident s’est produit vers 07h15 sur la chaussée d’Alsemberg, à Uccle, précise le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “Un chariot élévateur qui soulevait une charge s’est renversé. Le conducteur s’est retrouvé coincé et a dû être désincarcéré par nos équipes”, détaille-t-il.

Les secours sont rapidement intervenus sur place afin de libérer la victime, restée prisonnière de l’engin après son basculement. L’ouvrier a ensuite été pris en charge par les services médicaux et transféré vers un hôpital bruxellois dans un état préoccupant.

Selon les pompiers, l’incident a entraîné d’importantes perturbations de la circulation dans le secteur de la chaussée d’Alsemberg durant l’intervention des services de secours.

L’auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Belga – Images : Caravaggio