Un ouvrier grièvement blessé à Uccle dans un accident de chariot élévateur
La victime a été transportée à l’hôpital dans un état jugé préoccupant.
Un ouvrier a été grièvement blessé lundi matin à la suite d’un accident impliquant un chariot élévateur à Uccle, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.
L’accident s’est produit vers 07h15 sur la chaussée d’Alsemberg, à Uccle, précise le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “Un chariot élévateur qui soulevait une charge s’est renversé. Le conducteur s’est retrouvé coincé et a dû être désincarcéré par nos équipes”, détaille-t-il.
Les secours sont rapidement intervenus sur place afin de libérer la victime, restée prisonnière de l’engin après son basculement. L’ouvrier a ensuite été pris en charge par les services médicaux et transféré vers un hôpital bruxellois dans un état préoccupant.
Selon les pompiers, l’incident a entraîné d’importantes perturbations de la circulation dans le secteur de la chaussée d’Alsemberg durant l’intervention des services de secours.
L’auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Belga – Images : Caravaggio