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Un oeuf en chocolat pour sensibiliser aux bons gestes en forêt

En ce début de printemps, les “Soigneurs” sillonnent la forêt de Soignes. Ces bénévoles responsabilisent les promeneurs, cyclistes et maîtres de chiens à “adopter les bons gestes en forêt et à se comporter en invités”. “La forêt au printemps, c’est une véritable maternité. On voit des tas de petits animaux qui naissent les oiseaux nicheurs au sol ou dans les arbres, des petits mammifères ou des plus grands aussi. C’est vraiment tout ce bel environnement dont il faut prendre soin“, explique Nadine, l’une de ces bénévoles. Cette année, les soigneurs offrent aux gens un oeuf en chocolat, comme symbole de la vie qui renaît, “une manière d’entrer en contact avec les visiteurs pour les sensibiliser à ces bons gestes de la forêt.”

Reportage de Gilles Chevalier

 

 

 

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