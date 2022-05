Un nouvel engouement pour les sports de combat : “On commence à s’éloigner des stéréotypes”

Ce samedi à 16h, le gala de boxe débute sur le site de Tour & Taxis. Un évènement à vivre dès 20h sur BX1 avec la transmission des matchs professionnels en direct, avec Dan Gagnon et Chris Genachte aux commentaires. Ce dernier, ancien champion de MMA et actuellement coach de plusieurs équipes belges, est venu discuter de ce phénomène qui prend toujours plus d’ampleur en Belgique.

Comment expliquer ce nouvel élan pour ce sport ? Selon ce spécialiste, il y a un côté éducationnel qui commence à prendre de l’ampleur. “Les gens commencent à bien comprendre qu’il s’agit d’un sport et pas simplement de la violence pure et dure. On commence tout doucement à s’éloigner des stéréotypes des sports de combat. La plupart des personnes ont eu l’occasion soit de venir voir un évènement et se rendre compte qu’il y a beaucoup de respect et de technique derrière les combats, soit elles ont eu l’occasion de tester cette discipline.”

En parallèle, les résultats des athlètes belges, dont Ryad Merhy devenu récemment champion du monde de boxe anglaise ou Tarec Saffiedine pour le MMA, participent à cet engouement.

■ Interview de Chris Genachte au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans le 12h30 sur BX1.