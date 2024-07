Boxe : Ibrahima Diallo toujours invaincu à Ixelles

Le retour pour un soir d’Ibrahima Diallo, 25 ans, qui s’entraîne désormais quasi exclusivement en Espagne, a attiré un nombreux public, malgré la concurrence de l’Euro, vendredi au stade communal d’Ixelles. Il n’était plus monté sur un ring belge depuis le match nul qui l’a empêché d’accomplir son rêve de devenir champion de Belgique des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg), comme son père, le 25 novembre dernier au Dôme de Charleroi.

Mais il est entre-temps devenu champion WBA Continental africain en battant le Sud-Africain Emile Brits aux points en douze rounds, le 16 décembre sur l’Esplanade du Palais du Peuple de Conakry, la capitale de la Guinée, lors du Gala de Boxe international “Fight 4 Africa”.

Il affrontait vendredi en huit rounds le Vénézuélien Ernesto Espana, 42 ans, qu’il a battu aux points (80-74, 80-72, 79-73) sans discussion et avec la manière, pour demeurer ainsi invaincu en onze combats (9 victoires et 2 nuls). Son adversaire, qui venait de s’incliner de peu aux points (2 x 77-75 et 76-76) en huit rounds à Cologne, contre l’Allemand Rieco Mueller, a lui subi une 6e défaite, pour 34 victoires et un nul, mais la deuxième d’affilée. Les deux boxeurs avaient été pesés au-dessus de 71 kilos (Diallo 71,900 et Espana 71,100).

Belga – Photo: Dirk Waem