Un nouveau guichet unique dédié aux droits des jeunes en contact avec la police

Le Service droit des jeunes de Bruxelles a annoncé le lancement d’un guichet unique gratuit et accessible spécifiquement dédié aux droits des jeunes en contact avec la police. Son directeur, Pierre-Yves Rosset, est l’invité du 12h30.

Cette initiative, portée en partenariat avec cinq autres services d’actions en milieu ouvert (AMO) de la zone Bruxelles-Midi, concrétise une recommandation formulée en 2017 par le Délégué général aux droits de l’enfant.

Ce nouveau dispositif vise à répondre à plusieurs constats préoccupants observés par les professionnels de terrain : un déficit d’information des jeunes sur leurs droits, des tensions palpables entre jeunes et police et un phénomène de non-recours au droit : beaucoup de jeunes n’osent pas témoigner ou porter plainte en cas de problèmes avec la police.

Concrètement, ce guichet doit représenter un point de contact pour les jeunes, un intermédiaire entre eux et la police, allant du travail d’aide socioéducative et sociojuridique de première ligne jusqu’au plaidoyer auprès des autorités publiques.

■ Une interview de Pierre-Yves Rosset au micro de Bryan Mommart dans le 12h30