Un nombre record de 750 détenus dorment au sol dans les prisons belges en raison de la surpopulation carcérale, fait savoir le syndicat CGSP-ACOD mercredi.

Ces 750 prisonniers privés de lit pourraient remplir à eux seuls une prison entière : l’établissement le plus large du pays est celui de Haren, avec 1.128 places, suivi de la prison de Lantin, qui compte 744 places. Les autres prisons peuvent accueillir entre 84 et 612 détenus.

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Les établissements pénitentiaires belges comptent précisément 13.715 détenus pour une capacité de 11.049 places, augmentée de 247 places d’urgences. Le 15 mars, il s’agissait encore de 13.622 personnes incarcérées.

Belga