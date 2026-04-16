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Un narcotrafiquant arrêté à l’aéroport de Zaventem

Le trafiquant de drogues Frank “De Tank” V. a été extradé vers la Belgique jeudi afin d’y purger une peine de sept ans d’emprisonnement pour son implication dans l’importation de plus de deux tonnes de cocaïne via le port d’Anvers, a confirmé le parquet d’Anvers, après la publication d’un article du quotidien De Morgen.

Sa condamnation remonte à l’année dernière, mais il se trouvait alors au Kenya. L’homme a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international et, selon son avocat, il s’est finalement rendu de lui-même aux autorités judiciaires au Kenya.

 

Belga

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