Let it all art est une initiative qui a pour but de permettre aux bruxellois de transformer leurs frustrations en œuvres d’art. Ces œuvres ont été rassemblées sur un mur interactif.

Si vous vous êtes promené du coté de la Bourse vous avez sans doute remarqué ce mur de 50 mètres de long. Il s’agit en fait de la fresque murale interactive Let it all art. Cette fresque se veut être un reflet de la résilience dont ont fait preuve les Belges durant cette année de confinement.Via les QR-codes présents sur le mur, le public découvre les cris des participants à ce projet collaboratif artistique qui s’écoute autant qu’il se regarde. Grâce à un algorithme prenant en compte leur volume, timbre et tonalité, chaque cri enregistré fut ensuite converti en une œuvre d’art personnelle et unique. Et grâce à la ville de Bruxelles et à Pop Media, ces œuvres émouvantes ont été capturées et rassemblées.

J.M. Photo : Let it all art