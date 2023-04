Un Monopoly nocturne tourne mal à Forest : deux personnes blessées par sabre

Deux hommes ont été blessés lors d’une bagarre survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Forest, dont l’un était toujours entre la vie et la mort lundi, a-t-on appris de la police locale de la zone Midi.

Une partie de Monopoly nocturne entre quatre personnes, sur le trottoir devant une habitation de l’avenue Oscar Van Goidtsnoven, serait à l’origine de la bagarre. Un habitant, irrité par le bruit des joueurs alors qu’il était 5h du matin, est sorti de chez lui armé d’un bâton. L’altercation a dégénéré et le fils de l’habitant des lieux est également intervenu, armé quant à lui d’un katana, un sabre japonais.

L’arme était encore dans sa gaine, mais celle-ci aurait été endommagée dans le chaos, et la lame s’est retrouvée apparente, blessant finalement un des joueurs de Monopoly et le fils de la maison. Le premier a pu quitter l’hôpital dimanche soir, et a déjà été entendu par les policiers. Le second a été plus grièvement blessé, une de ses artères ayant été touchée. Il était encore hospitalisé lundi, dans un état préoccupant.

Belga – Photo prétexte : BX1