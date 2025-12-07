Passer la navigation
Un marché de Noël 100% organisé aujourd’hui à Tour & Taxis

A l’approche des fêtes, vous êtes sûrement à la recherche de cadeaux à placer sous le sapin. Entre les grandes enseignes et la vente en ligne, pas toujours facile de proposer des présents fabriqués en Belgique. Un marché de Noël 100% local était donc organisé aujourd’hui à Tour & Taxis.

  • Reportage de Valentine Rolus, Anna Lawan et Stéphanie Mira

