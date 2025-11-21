Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un kern consacré à la surpopulation carcérale

Le Conseil des ministres restreint (kern) se réunit ce vendredi pour aborder les questions de Justice, et singulièrement le dossier de la surpopulation carcérale.

Le budget ne figure pas officiellement à l’ordre du jour, mais il est possible que le sujet soit brièvement abordé en fin de séance. Selon certaines sources, une réunion consacrée au budget pourrait avoir lieu dimanche.

La Justice est confrontée depuis plusieurs années à un manque de moyens. La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a récemment proposé un budget d’un milliard d’euros pour redresser la situation, un projet qu’elle qualifie d’ambitieux.

À lire aussi : Surpopulation carcérale : plusieurs syndicats n’assureront qu’un service minimum dans les prisons dès décembre

Le week-end dernier, le président de son parti, Sammy Mahdi (CD&V), a souligné que le gouvernement serait disposé à solliciter des fonds supplémentaires pour la Justice, sans que ce montant ne soit nécessairement d’un milliard d’euros. Le budget doit refléter l’engagement du gouvernement en matière de sécurité, avait-il déclaré.

La semaine dernière, une manifestation s’est déroulée devant le Palais de Justice. Cette semaine, la question de la surpopulation carcérale est revenue à l’ordre du jour. Les syndicats ont annoncé un service minimum dans les prisons à partir du 1er décembre.
Cette semaine, on dénombre 13.483 détenus, alors que la capacité est de 11.098 places. Cela représente un taux de surpopulation d’environ 20 %, contraignant 541 personnes à dormir sur des matelas à même le sol.

Aucun ministre n’a fait de déclaration à l’entrée de la réunion. Les ministres Vanessa Matz et Anneleen Van Bossuyt ont également été aperçues.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales