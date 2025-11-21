Un kern consacré à la surpopulation carcérale

Le budget ne figure pas officiellement à l’ordre du jour, mais il est possible que le sujet soit brièvement abordé en fin de séance. Selon certaines sources, une réunion consacrée au budget pourrait avoir lieu dimanche.

La Justice est confrontée depuis plusieurs années à un manque de moyens. La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a récemment proposé un budget d’un milliard d’euros pour redresser la situation, un projet qu’elle qualifie d’ambitieux.

Le week-end dernier, le président de son parti, Sammy Mahdi (CD&V), a souligné que le gouvernement serait disposé à solliciter des fonds supplémentaires pour la Justice, sans que ce montant ne soit nécessairement d’un milliard d’euros. Le budget doit refléter l’engagement du gouvernement en matière de sécurité, avait-il déclaré.