Un inspecteur de la zone Bruxelles-Ouest surpris en train de consommer de la cocaïne au commissariat

Un inspecteur de la zone de police locale Police zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) a été surpris vendredi en train de consommer de la cocaïne dans le commissariat de Molenbeek-Saint-Jean.

L’information, révélée par Sudinfo, est confirmée par le parquet de Bruxelles. Le magistrat a entre-temps cité l’inspecteur à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Selon Sudinfo, c’est un collègue qui a surpris l’inspecteur dans les toilettes du commissariat situé rue du Facteur. Ce collègue aurait entendu l’homme sniffer sa dose un peu trop bruyamment dans une cabine. Lors d’un contrôle effectué dans la foulée, des résidus de poudre blanche ont été découverts dans les sanitaires et l’inspecteur était également en possession de stupéfiants. Un test a confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne.

“Le policier a été arrêté et mis à la disposition du parquet”, indique la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “Il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel via la procédure de comparution immédiate, qui devra se prononcer sur l’affaire.”

Belga