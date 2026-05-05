Un incident de tir à Jette cette nuit, aucun blessé

Un incident de tir a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la commune de Jette, a indiqué mardi matin la zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe).

“Nos équipes ont été appelées vers 01h50 en raison de détonations entendues sur l’avenue Guillaume De Greef, à Jette”, a expliqué Martijn Baes, porte-parole de la zone de police locale. “Sur place, une patrouille a trouvé plusieurs impacts dans le hall d’entrée d’un immeuble. Il n’y a pas eu de blessé.”

La police a mis en place un périmètre de sécurité et a avisé le parquet de Bruxelles. Dans le courant de la nuit, le laboratoire de la police fédérale et un expert en balistique ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte.

Belga