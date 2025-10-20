Un incendie ravage une maison à Saint-Gilles: les occupants sont sains et saufs

Un incendie a ravagé dimanche après-midi une maison d’habitation de Saint-Gilles. Les dégâts sont importants mais le sinistre n’a fait aucun blessé, selon les pompiers de Bruxelles.

Le logement détruit est situé rue de la Linière. Les secours ont reçu un appel d’alerte peu avant 17h00.

“Les flammes étaient présentes au deuxième étage d’une maison qui en compte trois. A notre arrivée, les occupants s’étaient déjà mis en sécurité à l’extérieur“, commente le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

“L’habitation était remplie de fumée et les détecteurs étaient en mode d’alarme. Lors de l’opération de secours, les pompiers ont trouvé un chat au 3e étage. Il a pu être ramené à ses propriétaires. Les occupants du 2e étage étaient absents au moment du sinistre“.

“La cause semble accidentelle“, poursuit le porte-parole. “En raison des dégâts provoqués par les flammes ainsi que l’eau d’extinction, le logement a été déclaré inhabitable. Nos équipes ont dû ouvrir les planchers de bois avec une tronçonneuse pour refroidir d’éventuels points chauds et éviter ainsi un nouveau départ de feu“.

Les six occupants de l’immeuble ont été pris en charge par la police et les services communaux de Saint-Gilles.

“Grâce à l’évacuation rapide et le bon fonctionnement des détecteurs de fumée, les dégâts sont juste matériels. Nos équipes ont aussi pu sauver un animal de compagnie, ce qui est toujours une satisfaction supplémentaire“, souligne M. Derieuw.

Belga – Photo : SIAMU Bruxelles