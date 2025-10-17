Anderlecht : une personne légèrement intoxiquée lors d’un incendie de cuisine

Une personne a été légèrement intoxiquée par les fumées, au cours d’un incendie de cuisine à Anderlecht, ce jeudi soir.

Les pompiers de Bruxelles ont été dépêchés ce jeudi soir pour un incendie de cuisine, dans un immeuble de la chaussée de Mons à Anderlecht. “Une poêle d’huile surchauffée a pris feu. La locataire a tenté en vain d’éteindre les flammes avec des chiffons humides, et a été transportée à l’hôpital pour une légère intoxication par la fumée“, indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le feu a été maîtrisé à l’aide de lances à haute pression, mais tant l’appartement que le reste du bâtiment (touché par des dégâts des eaux) ont été déclarés inhabitables. “Les occupants sont pris en charge par la police et les services communaux. Les raccordements aux réseaux ont été coupés par Sibelga“, précise le porte-parole des pompiers.

L’intervention s’est achevée vers 20h30.

Comment éviter ou maîtriser ce type de feu ?

Suite à cet incendie, les pompiers rappellent que pour éviter ou maîtriser un feu de friteuse ou de poêle, il est conseillé d’utiliser une friteuse électrique équipée d’un thermostat, pour éviter la surchauffe, et de ne jamais utiliser d’eau pour éteindre une poêle ou une friteuse en feu.

Il faut couper la source d’énergie (gaz ou électricité) et la hotte, sans se mettre en danger, et couvrir la poêle avec son couvercle ou une couverture anti-feu homologuée, avec prudence. Il ne faut jamais déplacer l’ustensile, et appeler le 112 pour que les pompiers puissent vérifier la sécurité des lieux.

En cas de brûlure, les pompiers invitent à refroidir immédiatement à l’eau durant au moins 15 minutes.

ArBr – Photo : Pompiers de Bruxelles