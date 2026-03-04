Un incendie provoqué par une trottinette électrique en charge à Laeken

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h25, rue Alfred Stevens à Laeken. Les Pompiers de Bruxelles, les services médicaux 112 et la police de la zone Police Bruxelles-Capitale/Ixelles sont intervenus sur place.

Le sinistre s’est produit dans un immeuble de trois étages divisé en plusieurs chambres. À l’arrivée des secours, de la fumée s’échappait du dernier étage. La police a procédé à l’évacuation d’une quinzaine d’habitants et a établi un périmètre de sécurité autour du bâtiment.

Selon les premiers éléments, l’incendie a été provoqué par une trottinette électrique en cours de recharge. L’engin a été retiré et éteint par les pompiers. La batterie a ensuite été longuement refroidie afin d’éviter toute reprise de feu.

Les occupants de l’appartement concerné, un couple et leur bébé, ont été transportés à l’hôpital pour intoxication par les fumées. Leur état n’est pas considéré comme préoccupant. Les autres logements de l’immeuble restent habitables.

Lors de l’intervention, il a été constaté qu’aucun détecteur de fumée n’était installé dans l’appartement touché.

En Région de Bruxelles-Capitale, l’installation de détecteurs de fumée est obligatoire dans chaque logement. Ces dispositifs permettent de détecter un départ d’incendie à un stade précoce. La nuit, ils constituent souvent le seul moyen d’alerter les occupants à temps pour leur permettre d’évacuer les lieux.

