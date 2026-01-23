Un homme tente d’attaquer un policier au couteau à Bruxelles

Un homme a tenté jeudi midi d’attaquer un policier à l’aide d’un couteau sur le territoire de la Ville de Bruxelles.Les faits se sont produits jeudi aux alentours de 12h45 sur la place de la Chapelle. Les services de police ont été alertés au sujet d’un homme armé d’un couteau qui adoptait un comportement menaçant dans l’espace public. Les patrouilles ont rapidement localisé le suspect.

Selon la police, lors du premier contact avec les agents intervenants, le suspect aurait attaqué l’un des inspecteurs. Il se serait également opposé physiquement aux injonctions policières avant de prendre la fuite. Une poursuite de courte durée s’est alors engagée.

Grâce à une intervention coordonnée des forces de l’ordre, le suspect a finalement été rattrapé un peu plus loin. Il a été désarmé et maîtrisé sans que des blessés ne soient à déplorer, ni parmi les policiers ni parmi les passants, précise encore la police.

L’homme a été privé de liberté et conduit dans un commissariat pour les besoins de l’enquête. Il a ensuite été mis à la disposition du parquet, indique la police. Les circonstances exactes des faits et les motivations du suspect restent à déterminer

Belga – Image d’illustration