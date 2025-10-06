Un homme poignardé à Schaerbeek désormais hors de danger, un suspect privé de liberté

L’homme blessé dimanche lors d’une bagarre dans la rue d’Aerschot à Schaerbeek n’est plus en danger, rapporte lundi le parquet de Bruxelles. Âgé de 35 ans, il avait été grièvement touché au thorax et transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins. Selon les premiers éléments, il aurait été poignardé.

Les faits se sont produits dimanche après-midi vers 14h30. Sur place, les policiers de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode) ont découvert la victime, rapidement prise en charge par les services de secours. “Elle aurait manifestement reçu des coups de couteau“, a indiqué Katlien Breugelmans, porte-parole de la zone de police

Le suspect, un homme de 39 ans, a pu être immédiatement interpellé et privé de liberté. “Il est déjà connu des services de police pour divers faits“, a précisé la porte-parole du ministère public, Laura Demullier.

Le parquet a ouvert une enquête et un juge d’instruction a été saisi pour des faits de tentative de meurtre. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste ont procédé aux constatations sur les lieux afin d’établir les circonstances exactes des faits, qui font toujours l’objet d’une enquête approfondie.

Belga – Photo : Belga