Un homme grièvement intoxiqué dans l’incendie de son logement à Schaerbeek

Un homme a été grièvement intoxiqué dans l’incendie de son logement à Schaerbeek samedi soir, ont indiqué les pompiers bruxellois dimanche. Un passant a également été blessé.

Les sapeurs sont intervenus peu avant 21h00 dans une habitation de la rue Van Hammée. De la fumée s’échappait par les fenêtres brisées du rez-de-chaussée. Les pompiers ont secouru un homme inconscient dans le logement en feu.

Grièvement intoxiquée, la victime a été transportée à l’hôpital dans un état préoccupant. Une deuxième personne a également été blessée: il s’agit d’un passant qui avait brisé une fenêtre. Il a été soigné à l’hôpital.

La cause du brasier, a priori accidentelle, doit encore être déterminée. En raison des dégâts importants causés par la fumée, le bâtiment a été déclaré temporairement inhabitable. Les résidents ont donc dû être relogés.

Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles