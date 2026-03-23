Un homme condamné à trois ans de prison pour avoir agressé et violé sa compagne

Un homme de 32 ans a été condamné lundi à trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir agressé et violé sa compagne.

L’homme et la femme se sont rencontrés en août 2024 et très vite, l’homme, qui n’avait nulle part où aller, a logé chez elle. Les choses ont rapidement dégénéré, selon le parquet. “Monsieur s’est montré agressif régulièrement et a frappé madame”, a-t-il indiqué.

“Dans la nuit du 8 au 9 septembre, la situation a dégénéré. Au manège que tenait la dame, un nouveau conflit a éclaté, au cours duquel l’homme a frappé la victime à plusieurs reprises, notamment à coups de pied, et l’a aspergée à plusieurs reprises d’eau glacée, avant de la violer. Il a encore passé la nuit chez elle et est reparti le matin. La femme s’est ensuite rendue à la police.”

Selon le parquet, l’homme a été condamné en Espagne pour violence intrafamiliale et il s’était déjà fait remarquer à Charleroi pour des faits de violence.

Des faits trop grave pour un sursis

“Les faits ne sont pas contestés”, a plaidé l’avocat du prévenu. “Mon client ne comprend pas pourquoi il réagit de cette manière et commet de tels actes. Sa jeunesse, durant laquelle on a abusé de lui et il a été maltraité, joue probablement un rôle important. Dans tous les cas, il admet qu’il a besoin d’aide pour travailler là-dessus. Nous demandons donc aussi une peine de prison avec au moins un sursis probatoire.”

Le tribunal a estimé que les faits étaient trop graves pour lui accorder un sursis probatoire et l’a condamné à trois ans de prison ferme.

Belga – Photo : Belga (photo prétexte, archives)