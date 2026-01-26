Un homme arrêté à la gare du Midi : il possédait des images d’abus sexuels sur mineurs

Un homme est en prison depuis fin décembre, après avoir été interpellé à la gare du Midi : en le fouillant, la police ferroviaire a trouvé des images d’abus sexuels sur mineurs.

Le 21 décembre dernier, le comportement suspect d’un homme dans la gare du Midi a interpellé la police ferroviaire, rapporte Het Laatste Nieuws. L’individu était assis depuis longtemps sur un banc dans le hall de la gare, regardant dans le vide, d’après les explications de nos confrères.

Lorsque les agents de police ont décidé de le contrôler et de le fouiller, ils ont trouvé du “spray au poivre” et “des images d’abus sexuels”, a déclaré Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles auprès d’HLN.

L’homme a été privé de liberté et le parquet a requis un juge d’instruction. Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt. Le parquet ne communique pas davantage dans l’intérêt de l’enquête.

La rédaction – Photo : Belga Image (image d’illustration)