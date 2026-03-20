Un homme arrêté à Bruxelles en possession de plus de 30 boulettes de haschisch

Le suspect a été mis à disposition du parquet de Bruxelles mercredi.

Un homme a été placé sous mandat d’arrêt après avoir été contrôlé par la police en possession de 32 boulettes de haschisch et de près de 250 comprimés de médicaments délivrés sur ordonnance, utilisés notamment dans le traitement de l’épilepsie, a indiqué vendredi la zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe).

Mardi dernier, la zone de police locale a mené une action de contrôle avec la société de transport De Lijn. Un homme est alors contrôlé sans titre de transport valide à hauteur de la Basilique de Koekelberg. “Cet homme se montre nerveux et présente des signes possibles de consommation de stupéfiants”, précise la police.

“Il apparaît qu’il est en possession de 199 comprimés de Lyrica, 48 comprimés de Rivotril et 32 boulettes de haschisch préparées pour la vente”, ajoute la police, indiquant que l’individu a déclaré qu’il se rendait à la gare du Nord pour vendre le haschisch.

Le ministère public a saisi un juge d’instruction, qui a placé l’homme sous mandat d’arrêt pour le chef de détention et de vente de stupéfiants en association, ainsi que d’infractions à la loi sur les médicaments.